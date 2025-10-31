Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, parlano Spalletti e Comolli. Il Genoa saluta Ottolini: le top news delle 13

Juventus, parlano Spalletti e Comolli. Il Genoa saluta Ottolini: le top news delle 13TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:00Serie A
Alessio Del Lungo

Quella di oggi è stata indubbiamente la giornata di presentazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico ha parlato di moltissimi temi, tra cui gli obiettivi per il campionato: "Io spero di poter rientrare nel giro Scudetto, perchè no? Le intenzioni devono essere al massimo, perchè abbiamo giocato 9 partite e mancano 29 alla fine del campionato. Io ne ho viste di tutti i colori in 30 anni di professione. Io non vedo perchè mi debba accontentare e tenterò di metterci ancora più mano. Poi valuteremo cosa saremo riusciti a fare. Io ho assoluto rispetto del valore dei giocatori. Vlahovic? Io parlerò con lui e non ho avuto nessun tipo di imposizione dalla società. Poi valutando la sua ultima partita le sue intenzioni mi sembrano chiare".

Damien Comolli, direttore generale della Juventus, ha presentato così Luciano Spalletti: "Siamo lieti di averlo qui per diversi ragioni e naturalmente è un grande esperto del calcio italiano. È la persona giusta per portare avanti il nostro progetto. Abbiamo sottoscritto un contratto fino a fine stagione, ma abbiamo un accordo per rinnovarlo a fine stagione e creare un rapporto a lungo termine con lui. Io e Luciano abbiamo capito che questo rapporto potesse essere perfetto, ma in questo anno ci incontreremo per rinnovare il nostro rapporto di lavoro. Abbiamo scelto Spalletti perchè abbiamo visto come giocano le sue squadre. Io, Chiellini e Modesto siamo in contatto con la proprietà e abbiamo deciso insieme di ingaggiare mister Spalletti. È molto importante che questa decisione sia stata presa da tutti insieme".

Il Genoa saluta ufficialmente Marco Ottolini. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rossoblù ha comunicato la conclusione del rapporto di lavoro con il direttore sportivo, il cui posto sarà preso da Diego Lopez, che deciderà il futuro di Vieira.

La città di Torino, con lo Juventus Stadium, è candidata ad ospitare le finali di Europa League e Conference League del 2028 e 2029. Lo ha reso noto la UEFA, che ha ricevuto dichiarazioni di interesse da parte di quindici federazioni affiliate per le finali delle competizioni per club nel 2028 e nel 2029.

Secondo quanto raccolto da TMW, Ciro Immobile non dovrebbe farcela per la trasferta di Parma, ma la decisione sarà presa soltanto domani. Intanto Italiano ha ripreso a dirigere gli allenamenti da bordocampo: se andrà in panchina dipenderà dal clima.

Il Torino si tiene stretto Alberto Paleari. Grande protagonista nelle ultime due uscite in campionato con Genoa e Bologna, il portiere ha infatti rinnovato il proprio contratto fino al 2027.

Christian Gimenez, padre di Santiago, attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni di Fox Sports Messico, parlando così dell'infortunio alla caviglia del figlio: "Ha un problema che va, ci sono quindi momenti in cui è a posto e infatti stava giocando senza nessun problema, e altri giorni in cui torna e sente più o meno dolore. Sinceramente non si sa cos’è… Ha momenti in cui non sente dolore e altri in cui gli fa molto male, è particolare. Prima della partita con l’Atalanta ci ho parlato, stava bene, si sentiva bene".

"Umiltà, sacrificio e dedizione al lavoro". Federico Baschirotto spiega così a La Gazzetta dello Sport i segreti della Cremonese di Davide Nicola, tecnico che il difensore ammette di seguire in tutto e per tutto: "È il nostro valore aggiunto, ha creato una grande famiglia dove ci si dice sempre le cose in faccia". Ovviamente poi ci sono anche le idee dell'allenatore, che fanno la differenza, anche perché non si può arrivare a un traguardo per caso. Domani ci sarà una sfida complicatissima, quasi proibitiva contro la Juventus, che però ha un solo punto in più dei grigiorossi. La classifica però non è un tema che interessa Baschirotto, che avverte: "Siamo sereni e consapevoli di ciò che serve. Vincere si può, perché no? Lo dico con rispetto, la determinazione non ci manca".

A proposito della rovesciata, Federico Bonazzoli è arrivato a quota 6 in carriera in questa particolare specialità: "Le rovesciate le ho sempre fatte, fin da bambino. È un gesto naturale, poco allenabile" - assicura a La Repubblica. "È istinto. Quando arriva la palla giusta, la faccio e basta, in partita e in allenamento", aggiunge. Il modello non può che essere Fabio Quagliarella, dal quale ammette di aver imparato però altre cose, come "alcune astuzie nei movimenti in area". Poi puntualizza: "Adesso imparo da Vardy".

Articoli correlati
Spalletti: "Koop lo conosco bene, l'ho cercato ma costava troppo. Per me è un mediano/mezzala"... Spalletti: "Koop lo conosco bene, l'ho cercato ma costava troppo. Per me è un mediano/mezzala"
"Parlerò con lui". Spalletti può rilanciare Vlahovic, la top 10 dei suoi bomber in... "Parlerò con lui". Spalletti può rilanciare Vlahovic, la top 10 dei suoi bomber in carriera
Il tatuaggio di Spalletti, Cassano: "Tutte cag**e, se vincerà con la Juve ne farà... Il tatuaggio di Spalletti, Cassano: "Tutte cag**e, se vincerà con la Juve ne farà un altro"
Altre notizie Serie A
Spalletti non spoilera la sua Juve, ma quello su Koopmeiners è un grande indizio Spalletti non spoilera la sua Juve, ma quello su Koopmeiners è un grande indizio
Inter, Thuram ha svolto tutto l'allenamento in gruppo: ora deciderà Chivu cosa fare... Inter, Thuram ha svolto tutto l'allenamento in gruppo: ora deciderà Chivu cosa fare
Spalletti: "Koop lo conosco bene, l'ho cercato ma costava troppo. Per me è un mediano/mezzala"... Spalletti: "Koop lo conosco bene, l'ho cercato ma costava troppo. Per me è un mediano/mezzala"
Udinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Atalanta Live TMWUdinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Atalanta
Atalanta, Juric: "Servirà stare attenti. Domani tridente? Valuteremo oggi" Live TMWAtalanta, Juric: "Servirà stare attenti. Domani tridente? Valuteremo oggi"
Sassuolo, rinnovo fino al 2031 per Muharemovic: "Per me questa è casa" Sassuolo, rinnovo fino al 2031 per Muharemovic: "Per me questa è casa"
Il 4-3-3 offensivo che non produce gol. Sarri ammette il problema e aspetta i rientri... Il 4-3-3 offensivo che non produce gol. Sarri ammette il problema e aspetta i rientri
"Parlerò con lui". Spalletti può rilanciare Vlahovic, la top 10 dei suoi bomber in... "Parlerò con lui". Spalletti può rilanciare Vlahovic, la top 10 dei suoi bomber in carriera
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
1 La Juventus ricomprerà Dusan Vlahovic a giugno? Lui vuole un bonus alla firma
2 Il Sarri che non ti aspetti. Siparietto con Zenga: "In tv voglio sempre andarmene, ma con te no"
3 "Spalletti libera Yildiz". La Gazzetta dello Sport apre con la nuova Juventus
4 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
5 Juventus, Spalletti: "Spero di poter rientrare nella lotta Scudetto"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Football rewind 18:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Immagine top news n.0 Ottime notizie per Allegri: Rafael Leao recuperato, ci sarà con la Roma. Milan, le ultime
Immagine top news n.1 Genoa, risolto il contratto con il ds Ottolini: il comunicato. Può tornare alla Juventus
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti: "Sì, spero di giocarmi lo Scudetto. Vlahovic? Nessuna imposizione"
Immagine top news n.3 Juventus, Comolli: "Vediamo Spalletti qui a lungo, siamo contenti di averlo con noi"
Immagine top news n.4 Nel mondo di De Leo: "Ecco la più grande lezione ricevuta da Sinisa in 10 anni". Ora è CT a Malta
Immagine top news n.5 Dall'attacco alla Lega al messaggio d'amore per la Lazio: cosa ci lasciano le parole di Sarri
Immagine top news n.6 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Immagine top news n.7 Inter e Milan sorridono, un recupero ciascuno. Chivu ritrova Thuram, Allegri spera per tre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.2 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.3 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, parla l'ex Marchese: "Raffaele tecnico preparato, conosce bene la C"
Immagine news Serie C n.2 Marchese: "Catania, stasera serve la vittoria per pressare Salernitana e Benevento"
Immagine news Serie A n.3 L'ex Rampulla: "La Juventus ha bisogno di un tecnico esperto come Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Thuram ha svolto tutto l'allenamento in gruppo: ora deciderà Chivu cosa fare
Immagine news Serie A n.2 Spalletti: "Koop lo conosco bene, l'ho cercato ma costava troppo. Per me è un mediano/mezzala"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, inizia la conferenza di Runjaic pre Atalanta
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Juric: "Servirà stare attenti. Domani tridente? Valuteremo oggi"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, rinnovo fino al 2031 per Muharemovic: "Per me questa è casa"
Immagine news Serie A n.6 Il 4-3-3 offensivo che non produce gol. Sarri ammette il problema e aspetta i rientri
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino-Reggiana, i convocati di Dionigi: non recuperano ancora Reinhart e Girma
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi: "Dopo derby ad alta intensità, serve un altro sforzo: Avellino squadra tosta"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, occhio agli ex: finora hanno fatto male. E il Mantova ne ha ben quattro
Immagine news Serie B n.4 Serie B, gli arbitri dell'undicesima giornata: La Penna a Monza, Dionisi a Modena
Immagine news Serie B n.5 Padova, Andreoletti: "Contro il SudTirol serve tanta intensità. Gomez? Puntiamo al Venezia"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Zampano sul derby: "Spiace soprattutto per i tifosi. Ora dobbiamo rifarci subito"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sadegholvaad (Sindaco Rimini): "Club in vendita? Non risulta a nessuno"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Okaka: "Contro l'Ascoli per centrare i tre punti e capire a che livello siamo"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, parla l'ex Marchese: "Raffaele tecnico preparato, conosce bene la C"
Immagine news Serie C n.4 Marchese: "Catania, stasera serve la vittoria per pressare Salernitana e Benevento"
Immagine news Serie C n.5 La Pro Vercelli piega il Vicenza in Coppa Italia. Il ds: "Le vittorie più belle son quelle ancora da ottenere"
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, il quadro degli Ottavi di Finale: si torna in campo a fine novembre
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma-Inter infiamma la domenica. Il programma della 4ª giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17, Terlizzi: "Con l'esordio ho realizzato un sogno. Più consapevoli che all'Europeo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17 fra le prime 8 al mondo. Parla Schiavi: "Un onore, non vogliamo fermarci"
Immagine news Calcio femminile n.6 Sarà il Messico l'avversaria dell'Italia nei quarti del Mondiale U17 in Marocco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…