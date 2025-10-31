Juventus, Comolli: "L'opzione sul contratto di Spalletti è per un anno, la stagione 2026-27"

Il dg della Juventus Damien Comolli è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Spalletti per presentare il nuovo tecnico: "L'opzione del contratto di Spalletti è per una sola stagione, quindi per l'anno 2026-27. Tutto dipenderà dalla collaborazione. Se abbiamo pensato a lui in estate? No assolutamente no. Quando ho iniziato a giugno avevo in testa di tenere Tudor. Poi quando abbiamo deciso di cambiare l'allenatore ho contattato per la prima volta Luciano. Il nostro primo contatto è stato lunedì ed è stato un processo fluido".

Come mai avete esonerato Tudor dopo averlo confermato pochi mesi prima?

"La mancanza dei risultati. Noi abbiamo cambiato Tudor perché volevamo fermare questo ciclo di risultati negativi. Non potevamo continuare perché non avremmo più vinto e lunedì abbiamo pensato di cambiare. Spalletti era la soluzione di migliore".

Segui la conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti, nuovo tecnico della Juventus, su TUTTOmercatoWEB.com!