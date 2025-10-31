Spezia, preoccupa Esposito: è alle prese con un problema flessore. Si teme un mese di stop

"Salvatore ha giocato con un problemino al flessore e abbiamo evitato di sovraccaricarlo con tutti i calci da fermo": così, dopo il pareggio di mercoledì contro il Padova, il tecnico dello Spezia Luca D'Angelo, che nel parlare dell'1-1 contro i biancoscudati affrontava anche il tema legato a Salvatore Esposito, uno degli elementi più di rilievo nella rosa bianconera.

E proprio quel problema al flessore già emerso, almeno stando a quanto si legge su Il Secolo XIX-La Spezia, potrebbe costare abbastanza caro al talentuoso centrocampista: per il quotidiano ligure "preoccupa Esposito che ha un problema a un flessore per il quale si parla addirittura di un’assenza di 30-40 giorni". Non sono però arrivati comunicati ufficiali da parte del club, ma magari qualcosa in più se ne saprà dalla conferenza pre partita che il trainer prima citato dovrebbe sostenere in vista della gara di domenica contro il Monza.

