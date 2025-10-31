Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'ex Emerson svela: "Potevo tornare al Livorno. E se in futuro chiama di nuovo..."

© foto di Federico Gaetano
Daniele Najjar
Oggi alle 09:04Serie C
Daniele Najjar

Nel corso dell'intervista rilasciata ad Amaranta.it, l'ex difensore del Livorno, Emerson Ramos Borges, ha svelato un retroscena: "In effetti qualche anno fa c’è’ stata una chiacchierata col mio procuratore. Diciamo poi che il discorso non ha avuto un seguito vista anche la mia età non più giovanissima. Diciamo che c’ho sperato tanto avrei voluto vestire nuovamente la maglia amaranto ma non ho rimorsi per questo. Il mio amore per Livorno rimane invariato. In futuro vedremo. Mi sto ancora divertendo a giocare a calcio pur allenando gli under 15".

Sul suo futuro ha aggiunto: "Non è ancora arrivato il momento di appendere le scarpe al chiodo. Diciamo che ho capito una cosa. Mi piacerebbe allenare. Penso che quello in futuro sia il mio obiettivo. A me piace sentire l’odore dell’erba, lavorare sul campo, faticare e sudare. Sto studiando per quello e se un giorno Livorno dovesse chiamare, come allenatore, sarei sicuramente pronto ad accettare”.

Poi ha spiegato: "Essere uno tra i giocatori più amati ed ammirati mi riempie di gioia e di orgoglio. Mi sono da subito integrato ed immedesimato con la città e la sua gente, ho capito da subito la responsabilità di vestire la maglia amaranto. Poi avendo avuto dei livornesi in squadra sono stato sicuramente agevolato in questo processo di integrazione".

