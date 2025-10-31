Mantova, Possanzini si gioca tutto a Genova. Per l'eventuale post, prende quota Modesto

Un momento sicuramente molto delicato quello che sta vivendo il Mantova, fanalino di coda della graduatoria del campionato di Serie B: nella giornata di ieri, è arrivata l'ufficialità dell'esonero del Direttore dell'Area Tecnica Christian Botturi, che è stato rimpiazzato poi dall'ex Cremonese e Palermo Leandro Rinaudo, e sembrava fosse ormai prossimo all'esonero anche mister Davide Possanzini, da tempo sulla graticola. All'allenatore, però, è stata concessa un'altra possibilità, e la gara di domenica contro la Sampdoria dirà molto.

Come però riporta la Gazzetta di Mantova in edicola quest'oggi, non era esclusa la possibilità di vedere in panchina, al 'Ferraris', l’allenatore della Primavera Gabriele Graziani, che avrebbe fatto da ponte tra il citato Possanzini e il nuovo allenatore. Sul quale comunque Rinaudo sembra muoversi lo stesso, a dimostrazione di quanto poco salda sia la posizione del tecnico. Il nome più in auge, per il citato quotidiano, sarebbe l’ex Atalanta U23 Francesco Modesto.

Non sono però da escludere Moreno Longo e Rolando Maran; lontani, a oggi, Guido Pagliuca, Eugenio Corini e Davide Ballardini.

Ma tutto pare dipendere dalla gara di Genova, che si giocherà domenica 2 novembre con fischio di inizio fissato alle ore 19.30. Sarà sicuramente un weekend di fuoco in terra virgiliana.