Serie C, si torna in campo per la 12ª giornata. Due anticipi per il Girone C
Archiviate le gare di Coppa Italia, la Serie C torna in campo già questa sera con i primi due anticipi della 12ª giornata di campionato. Entrambi riguardanti il Girone C. Di seguito il programma completo e le classifiche dei tre gironi:
SERIE C, 12ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 1 novembre
Ore 14:30 - Pergolettese-Novara
Ore 17:30 - Virtus Verona-Trento
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Triestina-Union Brescia
Ore 14:30 - Cittadella-Pro Vercelli
Ore 14:30 - Vicenza-Giana Erminio
Ore 20:30 - Lecco-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Lumezzane-Renate
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Inter U23
Ore 20:30 - Alcione Milano-Pro Patria
Ore 20:30 - Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi
Classifica: Vicenza 29, Union Brescia 24, Lecco 24, Inter U23 19, Alcione Milano 18, Pro Vercelli 16, Cittadella 15, Renate 13, Trento 13, Dolomiti Bellunesi 13, AlbinoLeffe 12, Pergolettese 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11, Novara 11, Arzignano Valchiampo 10, Ospitaletto 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -7
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
Sabato 1 novembre
Ore 14:30 - Arezzo-Campobasso
Ore 14:30 - Pineto-Pianese
Ore 17:30 - Rimini-Bra
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Livorno-Forlì
Ore 14:30 - Gubbio-Ternana
Ore 14:30 - Torres-Caerpi
Ore 17:30 - Pontedera-Perugia
Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli
Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen
Classifica: Arezzo 28, Ascoli 27, Ravenna 27, Ternana 18, Guidonia Montecelio 17, Forlì 17, Campobasso 16, Gubbio 16, Carpi 15, Pineto 15, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14, Pianese 13, Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Livorno 10, Torres 7, Bra 7, Perugia 6, Rimini -1.
N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti
GIRONE C
Venerdì 31 ottobre
Ore 20:30 - Casertana-Catania
Ore 20:30 - Picerno-Cavese
Sabato 1 novembre
Ore 14:30 - Team Altamura-Cosenza
Ore 14:30 - Audace Cerignola-Atalanta U23
Ore 14:30 - Casarano-Monopoli
Domenica 2 novembre
Ore 14:30 - Crotone-Trapani
Ore 14:30 - Potenza-Foggia
Ore 17:30 - Giugliano-Siracusa
Ore 17:30 - Latina-Salernitana
Ore 20:30 - Benevento-Sorrento
Classifica: Salernitana 25, Catania 24, Benevento 22, Cosenza 19, Casarano 18, Monopoli 18, Casertana 17, Crotone 17, Team Altamura 14, Atalanta U23 14, Potenza 13, Latina 13, Sorrento 12, Cavese 11, Trapani 11, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Giugliano 9, Picerno 9, Siracusa 6
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
