Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, si torna in campo per la 12ª giornata. Due anticipi per il Girone C

Serie C, si torna in campo per la 12ª giornata. Due anticipi per il Girone CTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 08:19Serie C
Luca Bargellini

Archiviate le gare di Coppa Italia, la Serie C torna in campo già questa sera con i primi due anticipi della 12ª giornata di campionato. Entrambi riguardanti il Girone C. Di seguito il programma completo e le classifiche dei tre gironi:

SERIE C, 12ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 1 novembre
Ore 14:30 - Pergolettese-Novara
Ore 17:30 - Virtus Verona-Trento
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Triestina-Union Brescia
Ore 14:30 - Cittadella-Pro Vercelli
Ore 14:30 - Vicenza-Giana Erminio
Ore 20:30 - Lecco-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Lumezzane-Renate
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Inter U23
Ore 20:30 - Alcione Milano-Pro Patria
Ore 20:30 - Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi

Classifica: Vicenza 29, Union Brescia 24, Lecco 24, Inter U23 19, Alcione Milano 18, Pro Vercelli 16, Cittadella 15, Renate 13, Trento 13, Dolomiti Bellunesi 13, AlbinoLeffe 12, Pergolettese 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11, Novara 11, Arzignano Valchiampo 10, Ospitaletto 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -7

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Sabato 1 novembre
Ore 14:30 - Arezzo-Campobasso
Ore 14:30 - Pineto-Pianese
Ore 17:30 - Rimini-Bra
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Livorno-Forlì
Ore 14:30 - Gubbio-Ternana
Ore 14:30 - Torres-Caerpi
Ore 17:30 - Pontedera-Perugia
Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli
Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen

Classifica: Arezzo 28, Ascoli 27, Ravenna 27, Ternana 18, Guidonia Montecelio 17, Forlì 17, Campobasso 16, Gubbio 16, Carpi 15, Pineto 15, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14, Pianese 13, Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Livorno 10, Torres 7, Bra 7, Perugia 6, Rimini -1.

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Venerdì 31 ottobre
Ore 20:30 - Casertana-Catania
Ore 20:30 - Picerno-Cavese
Sabato 1 novembre
Ore 14:30 - Team Altamura-Cosenza
Ore 14:30 - Audace Cerignola-Atalanta U23
Ore 14:30 - Casarano-Monopoli
Domenica 2 novembre
Ore 14:30 - Crotone-Trapani
Ore 14:30 - Potenza-Foggia
Ore 17:30 - Giugliano-Siracusa
Ore 17:30 - Latina-Salernitana
Ore 20:30 - Benevento-Sorrento

Classifica: Salernitana 25, Catania 24, Benevento 22, Cosenza 19, Casarano 18, Monopoli 18, Casertana 17, Crotone 17, Team Altamura 14, Atalanta U23 14, Potenza 13, Latina 13, Sorrento 12, Cavese 11, Trapani 11, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Giugliano 9, Picerno 9, Siracusa 6

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Articoli correlati
Cremonese, Audero svela: "Potevo tornare alla Juventus a luglio, ma Perin è rimasto"... Cremonese, Audero svela: "Potevo tornare alla Juventus a luglio, ma Perin è rimasto"
La Juventus ricomprerà Dusan Vlahovic a giugno? Lui vuole un bonus alla firma La Juventus ricomprerà Dusan Vlahovic a giugno? Lui vuole un bonus alla firma
Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di... Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Altre notizie Serie C
Serie C, si torna in campo per la 12ª giornata. Due anticipi per il Girone C Serie C, si torna in campo per la 12ª giornata. Due anticipi per il Girone C
Selleri: "Per il Ravenna, il ritrovato Okaka può far la differenza anche contro l'AscolI"... TMW RadioSelleri: "Per il Ravenna, il ritrovato Okaka può far la differenza anche contro l'AscolI"
Cura Tedesco? Dopo la vittoria, l'addio alla Coppa Italia: il Perugia stecca i Sedicesimi... Cura Tedesco? Dopo la vittoria, l'addio alla Coppa Italia: il Perugia stecca i Sedicesimi
Coppa Italia Serie C, il quadro degli Ottavi di Finale: si torna in campo a fine... Coppa Italia Serie C, il quadro degli Ottavi di Finale: si torna in campo a fine novembre
Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Al turno successivo Inter U23 e Latina... Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Al turno successivo Inter U23 e Latina
Pergolettese, Curioni: "Nostri limiti emersi col passare delle giornate. Responsabilizziamoci"... Pergolettese, Curioni: "Nostri limiti emersi col passare delle giornate. Responsabilizziamoci"
Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', Perugia corsaro a Latina.... Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', Perugia corsaro a Latina. Inter U23 sul pari
Dogecoin nuovo main sponsor della Triestina: sarà in primo piano sulle maglie ufficiali... Dogecoin nuovo main sponsor della Triestina: sarà in primo piano sulle maglie ufficiali da gara
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
1 Il Sarri che non ti aspetti. Siparietto con Zenga: "In tv voglio sempre andarmene, ma con te no"
2 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
3 Pedro annuncia l'addio alla Lazio: "Questa sarà la mia ultima stagione"
4 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
5 Inter e Milan sorridono, un recupero ciascuno. Chivu ritrova Thuram, Allegri spera per tre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Immagine top news n.1 Inter e Milan sorridono, un recupero ciascuno. Chivu ritrova Thuram, Allegri spera per tre
Immagine top news n.2 Fiorentina e Genoa ultime in classifica: i viola confermano Pioli, il Grifone intanto cambia ds
Immagine top news n.3 Il Genoa cambia: intesa di massima col ds Diego Lopez. Sarà lui a decidere il futuro di Vieira
Immagine top news n.4 Pisa e Lazio hanno lo stesso identico problema: il mal di gol. Alla Cetilar Arena finisce 0-0
Immagine top news n.5 Juventus, il primo incontro di Spalletti con Perin è già virale: "Tutto bene? Dipende da voi"
Immagine top news n.6 Domenichini, Martusciello e non solo. Orsini completa lo staff di Spalletti alla Juventus
Immagine top news n.7 Come giocherà la Juventus? Spalletti può tornare al modulo che lo ha reso celebre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.2 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.3 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 L'ex Rampulla: "La Juventus ha bisogno di un tecnico esperto come Spalletti"
Immagine news Serie A n.2 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
Immagine news Serie A n.3 Gimenez, cosa deve fare il Milan ora? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'eroe del Torino è il nuovo titolare dei pali granata? La storia di Alberto Paleari
Immagine news Serie A n.2 Cremonese, Audero svela: "Potevo tornare alla Juventus a luglio, ma Perin è rimasto"
Immagine news Serie A n.3 La Juventus ricomprerà Dusan Vlahovic a giugno? Lui vuole un bonus alla firma
Immagine news Serie A n.4 Milan, tanti infortuni per colpa di... altri. Ma a Milanello si vede la luce?
Immagine news Serie A n.5 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
Immagine news Serie A n.6 Il capocannoniere della Serie A che non ti aspetti. Calhanoglu al centro dell'Inter
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 10ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW
Immagine news Serie B n.2 Favasuli: "Sono venuto al Catanzaro per Aquilani. Il mister ha un grande futuro davanti"
Immagine news Serie B n.3 Padova, Lasagna: "Con mentalità e cura dei dettagli, arriveremo pronti alla sfida al SudTirol"
Immagine news Serie B n.4 Borini: "Per Accardi, alla Samp, ero un problema nello spogliatoio. Volevo far causa al club"
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, in vista del Frosinone da valutare Parlanti e Calabrese: decisiva la rifinitura
Immagine news Serie B n.6 Mantova, si prosegue con Possanzini in panchina: le ultime
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si torna in campo per la 12ª giornata. Due anticipi per il Girone C
Immagine news Serie C n.2 Selleri: "Per il Ravenna, il ritrovato Okaka può far la differenza anche contro l'AscolI"
Immagine news Serie C n.3 Cura Tedesco? Dopo la vittoria, l'addio alla Coppa Italia: il Perugia stecca i Sedicesimi
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, il quadro degli Ottavi di Finale: si torna in campo a fine novembre
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Al turno successivo Inter U23 e Latina
Immagine news Serie C n.6 Pergolettese, Curioni: "Nostri limiti emersi col passare delle giornate. Responsabilizziamoci"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, Terlizzi: "Con l'esordio ho realizzato un sogno. Più consapevoli che all'Europeo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prime 8 al mondo. Parla Schiavi: "Un onore, non vogliamo fermarci"
Immagine news Calcio femminile n.5 Sarà il Messico l'avversaria dell'Italia nei quarti del Mondiale U17 in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.6 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…