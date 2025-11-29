Il Como con 5 milioni ha costruito una delle migliori coppie di centrali della Serie A

Il Como di Cesc Fabregas quarto in classifica in attesa delle altre sfide del 13esimo turno di Serie A è progetto costruito spendendo ma non spandendo i soldi di una delle proprietà di calcio più ricche al mondo. Di questa squadra si sottolineano spesso le giocate da predestinato di Nico Paz, i tanti soldi investiti per centrocampisti e attaccanti in questo 2025. Di un Fabregas amato e apprezzato da tutti per la sua capacità di produrre e valorizzare un calcio offensivo. Di Assane Diao, di Jesus Rodriguez e adesso anche di Addai.

Si parla molto meno invece di un Como che in questo momento ha la seconda miglior difesa della Serie A. Sette i gol subiti nelle prime tredici giornate, sei i clean sheet per una squadra che nelle otto partite disputate tra ottobre e novembre ha incassato solo tre gol. Quella lariana è squadra che ha messo la fantasia al potere, ma che durante la partita non dimentica gli equilibri difensivi nemmeno per un attimo. "La fase difensiva è molto importante per me, anche se la gente non lo crede. Noi qua vogliamo creare la squadra più completa possibile", ha dichiarato un paio di giorni fa un Fabregas che questa estate ha ricostruito la sua coppia centrali con risultati eccellenti visto il rapporto costi/benefici.

Jacobo Ramon, centrale classe 2005, è arrivato il 31 luglio dal Real Madrid con una formula simile a quella che un anno prima portò in Serie A Nico Paz. Il Como l'ha pagato 2.5 milioni di euro, ma il club di Florentino Perez - oltre al 50% sull'eventuale futura rivendita - ha inserito nell'accordo tutta una serie di clausole che gli permetteranno quando vorrà nei prossimi anni di riportarlo alla casa madre a un prezzo già stabilito.

Circa 2.5 milioni di euro è costato anche il prestito secco di Diego Carlos. Dopo aver appurato che l'esperto centrale brasiliano voleva lasciare il Fenerbahce, il Como a fine agosto non s'è lasciato sfuggire l'occasione e ha portato in Italia l'ex pilastro di Siviglia e Aston Villa.

Ramon e Carlos sono oggi uno dei segreti di Fabregas, sono loro a tenere in piedi una delle difese più solide del nostro campionato. E quando non ci sono loro c'è Kempf, altro acquisto da 2.5 milioni di euro...