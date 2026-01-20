Il Como di Fabregas guarda in Brasile: chi è Kaiki Bruno, già sui radar di Ancelotti

Il Como di Cesc Fabregas, che pure ha più volte ipotizzato un progetto “italiano”, continua a pescare all’estero. L’ultimo talento nel mirino dei lariani è il brasiliano Kaiki Bruno da Silva, 22 anni, terzino sinistro di proprietà del Cruzeiro, del quale è già un senatore nonostante la giovane età.

Chi è. Nato Belo Horizonte l’8 marzo 2003, Kaiki Bruno è cresciuto nelle scuole calcio IMEF e Olímpico di Belo Horizonte, per poi entrare nel settore giovanile della Raposa nel 2014. Da attaccante, ma presto è stato arretrato a terzino mancino. L’esordio in prima squadra il 1º aprile 2021 sotto la guida di Felipe Conceiçao, subentrando nel finale di una partita di campionato statale contro il Tombense. Da allora la sua crescita è stata costante: nonostante il Cruzeiro abbia vissuto due stagioni in Série B (2021-2022), con il ritorno in massima serie Kaiki si è conquistato stabilmente la fascia sinistra della squadra e non l’ha più lasciata. A oggi, le presenze complessive nel Cruzeiro sono 98, con due gol all’attivo. Le gioie son arrivate anche in nazionale, nello specifico l’Under 20 del Brasile, con cui ha vinto il Sudamericano Sub-20 del 2023. A settembre 2025 è stato inserito da Carlo Ancelotti in una lista preliminare dei convocati per le qualificazioni mondiali, anche se l’esordio in nazionale maggiore deve ancora arrivare.

Caratteristiche tecniche. Kaiki Bruno è un terzino sinistro di piede mancino, che fa della spinta la sua miglior qualità. Non è esattamente un marcantonio - è alto 172 cm -, ma compensa con rapidità e tempismo negli interventi. Tecnica di base e resistenza atletica gli consentono di coprire l’intera corsia sinistra, mettendosi in evidenza in entrambe le fasi di gioco. Nella stagione 2025 è stato uno dei terzini più propositivi del Brasileirão, con 41 tiri totali (di cui 10 nello specchio della porta), 39 dribbling riusciti e 59 tocchi in area avversaria. Sul versante difensivo è risultato altrettanto efficace: nella stessa stagione ha effettuato 98 contrasti e vinto 220 duelli uno-contro-uno. Nessun pari-ruolo ha fatto meglio di lui in campionato (dati Fotmob). Abbastanza chiare le fonti di ispirazione: il connazionale Marcelo e Alphonso Davies.