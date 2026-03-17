Il ct dell'Irlanda del Nord: "Faremmo la storia, battendo l'Italia. Sarebbe un'impresa enorme"

Michael O'Neill, commissario tecnico dell'Irlanda del Nord, ha parlato in conferenza stampa dopo aver presentato la lista dei giocatori convocati per il primo atto del Playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali, che vedrà la selezione biancoverde opposta all'Italia il prossimo 26 marzo a Bergamo.

Di seguito alcune delle principali dichiarazioni del ct dell'Irlanda del Nord: "Se riuscissimo a raggiungere questo obiettivo, sarebbe un'impresa paragonabile a quella compiuta da una qualsiasi squadra dell'Irlanda del Nord, superare due trasferte sarà una sfida enorme, ma abbiamo l'opportunità di scrivere i nostri nomi nella storia del calcio nordirlandese. E abbiamo intenzione di fare tutto il possibile per riuscirci".

Quindi per O'Neill c'è stato già modo di proiettarsi con la mente alla partita del 26 marzo a Bergamo: "Beh, sono l'Italia no? Sarà una partita molto, molto difficile e su questo non c'è dubbio. Dovremo fare un passo avanti, nella nostra rosa abbiamo 13 giocatori di Championship, quattro di Premier League e tutto il resto tra League One (terzo livello inglese) o altri tornei. Contro la Germania, nonostante non abbiamo ottenuto il risultato sperato, abbiamo dimostrato di poterci stare. Ora però ci servirà quel passo in più, se vogliamo vincere la partita e andare davvero ai Mondiali".