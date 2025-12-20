TMW Il Como si ciba dell'entusiasmo dei suoi tifosi: sabato mattina di allenamento a porte aperte

Sabato mattina di allenamento a porte aperte per il Como, che si è ritrovato all'interno dello stadio Sinigaglia agli ordini di mister Cesc Fabregas, con una rappresentanza del pubblico organizzato lariano a spingere i propri beniamini. Il folto gruppetto di tifosi del Como hanno riservato applausi e incitamenti ai calciatori e allo staff, vista l'ottima partenza fatta registrare in questo avvio di campionato. L'unico settore dello stadio aperto è quello dei Distinti.

Ricordiamo che in questo fine settimana il Como avrebbe dovuto affrontare il Milan, ma la partita è stata spostata per via della Supercoppa. Come annunciato da Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, a margine della Supercoppa Italiana 2025, la gara sarà giocata l'8 febbraio a Perth, in Australia, con arbitri asiatici.