Il Como umilia il Torino, la sportività di Suwarso: "Rispettiamo i sentimenti degli avversari"

Un'altra vittoria, altro motivo per sognare: il 6-0 rifilato dal Como al Torino continua ad alimentare il sogno dei tifosi lariani di puntare addirittura ad un posto in Europa, dopo una prima parte di campionato oltre ogni più rosea aspettativa. Al momento la squadra di Cesc Fabregas ha scavalcato anche la Juventus, in attesa del risultato dei bianconeri contro il Napoli.

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha affidato ai propri canali social un pensiero alla propria squadra dopo la travolgente vittoria raccolta da Nico Paz e compagni al Sinigaglia.

"Alla mia carissima famiglia Como" - ha scritto su Instagram - "con ogni vittoria dobbiamo ricordarci di rimanere umili e rispettare i sentimenti dei nostri avversari. Apparteniamo tutti alla stessa famiglia del calcio italiano", si legge.

"Vogliamo che tutti facciano bene" - ha continuato - "e non vogliamo che nessuno nella nostra famiglia soffra. Ai nostri amici del Torino, tenete la testa alta e vi auguro il meglio per il resto della stagione".