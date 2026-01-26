Napoli, infortunio muscolare per Milinkovic-Savic: quante e quali partite può saltare il portiere

Il Napoli ha comunicato gli esiti degli esami strumentali a cui si è sottoposto questa mattina il portiere Vanja Milinkovic-Savic, portiere che nella serata di ieri ha dovuto rinunciare alla sfida poi persa contro la Juventus per 3-0, gara in cui è stato sostituito da Meret. Un infortunio, quello dell'ex Torino, che va così ad aggiungersi ai tanti altri dei giocatori della rosa azzurra, ultimo in questo senso quello di David Neres che si è operato alla caviglia nelle scorse ore.

La nota del Napoli spiega quanto segue: "Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo".

Un problema muscolare quindi, col Napoli che non ha però specificato il grado. Generalmente, per infortuni del genere di gravità non particolarmente pronunciata, occorrono dalle 2 alle 3 settimane di stop a seconda della capacità di recupero del muscolo. Se così fosse, Milinkovic-Savic potrebbe saltare la prossima decisiva sfida col Chelsea in Champions League in programma mercoledì 28 gennaio, più le sfide di campionato contro Fiorentina e Genoa, con possibilità di recupero per il big match contro la Roma al Maradona del 15 febbraio o per la successiva contro l'Atalanta alla New Balance Arena.