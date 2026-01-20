Il Dibu Martinez nuova idea per il futuro della porta dell'Inter: è nella lista di Ausilio

Damián Emiliano Martínez Romero, detto Dibu, è una delle idee dell'Inter per il futuro della porta nerazzurra: con Sommer che andrà in scadenza a giugno prossimo, l'argentino è una possibilità concreta per il club milanese. L'argentino ha 34 anni e sarebbe comunque una soluzione per dare affidabilità immediata alla retroguardia, fa sapere Sky Sport.

Emiliano "Dibu" Martínez, nato il 2 settembre 1992 a Mar del Plata, ha iniziato la carriera nelle giovanili dell'Independiente prima di trasferirsi all'Arsenal nel 2010 a 18 anni. Dopo anni di prestiti (Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Getafe e Reading) con scarso impiego, esplose nel 2020 con l'Arsenal, vincendo la FA Cup e la Community Shield. Nel settembre 2020 passò all'Aston Villa per circa 20 milioni di euro, diventando titolare indiscusso in Premier League e raggiungendo oltre 200 presenze. Con l'Argentina ha vinto la Copa América 2021, la Finalissima 2022, i Mondiali 2022 (eroe ai rigori in finale contro la Francia) e la Copa América 2024, guadagnandosi il titolo di miglior portiere al mondo per parate decisive e personalità carismatica.