Il doppio ex Cafu è sicuro: "Inter forte, ma Roma e Milan possono puntare allo scudetto"

Roma-Milan, una gara da scudetto. Almeno secondo Marcos Cafu. Il doppio ex della sfida è stato intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulla partita in scena questa sera all'Olimpico, calcio d'inizio alle 20.45: "L’Inter è forte - ha precisato l'ex esterno brasiliano - ma giallorossi e rossoneri sono nelle prime quattro in classifica e devono puntare in alto. Anche al tricolore".

Per Cafu la partita sarà bella e spettacolare "perché si affronteranno due grandi squadre che stanno ottenendo risultati importanti - ha spigato -. Forse superiori a quelli che tanti potevano immaginare a inizio stagione". Tanti sono i meriti di mister Gian Piero Gasperini dell'avvio dei giallorossi. L'allenatore, secondo l'ex difensore, è un grande tecnico e ha l’esperienza per far "girare" qualsiasi squadra: "La sua carriera parla per lui: quando lo hanno lasciato lavorare, ha sempre fatto cose strepitose".

Parlando sempre della Roma e dove può arrivare, l'obiettivo scudetto potrebbe anche essere d'attualità anche nella stagione in corso: "Mai come quest’anno può lottare per il titolo - ha concluso Cafu -. Adesso ricominceranno le coppe europee e, se l’Inter andrà ai playoff di Champions e la Roma si qualificherà direttamente per gli ottavi di Europa League, i nerazzurri potrebbero frenare".