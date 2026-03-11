Il PSG fa la manita al Chelsea. Jorgensen horror, Kvara entra e fa doppietta

Il Paris Saint-Germain ha vinto il primo round degli ottavi di finale di Champions League con un netto 5-2 nei confronti del Chelsea. Risultato più largo di quel che la partita ha effettivamente mostrato, perché per lunghi viaggi al Parc des Princes si è visto grande equilibrio in campo.

Calcio spettacolo a Parigi, dove fino al 74' la partita era sul 2-2. La svolta quando Filip Jorgensen, preferito a Robert Sanchez tra i pali, ha incredibilmente regalato un pallone a Barcola, azione proseguita con Kvaratskhelia che ha servito l'assist vincente per Vitinha. Da lì il Chelsea si è spento e in preda allo sconforto è affondato lasciando sempre il fianco scoperto. Khvicha Kvaratskhelia, entrato al 62', porta virtualmente ai parigini ai quarti di finale segnando due reti tra l'86' e il 94'.

E pensare che la rete di Enzo Fernandez al 57' aveva gelato lo stadio parigino che a un certo punto ha temuto la beffa. Un pari in quel momento anche giusto, dopo un primo tempo spettacolare nel quale abbiamo ammirato un gran gol di Barcola, il pari di Gusto con la complicità di un Safonov non irreprensibile e il 2-1 di Dembélé in contropiede.

Ora si va a Londra, col Chelsea che per sperare di portarla almeno ai supplementari deve vincere con tre reti di scarto. Con questo Paris sembra oggettivamente estremamente complicato.