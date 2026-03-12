Roma al Dall'Ara, ma è Europa League. Svilar e Malen, Gasperini si affida alle certezze

Il Bologna ha perso soltanto una delle ultime sei partite contro la Roma in tutte le competizioni, ma è capitato proprio nell'incontro più recente, disputato ad agosto in Serie A. Si riparte da questo dato, che fotografa bene l'incertezza di una sfida europea fra due italiane. Stasera al Dall'Ara va in scena l'andata degli ottavi di finale di Europa League, con una certezza: passa chi sbaglia meno.

"C'è la possibilità di affiancare qualcuno a Malen? Giochiamo sempre in 11, non possiamo metterne di più. Ora stiamo facendo più gol, quindi non c'è un problema da questo punto di vista. Dipende dalle partite: a volte si costruisce di più a volte meno. L'arrivo di Malen ci ha dato più pericolosità davanti". Alla vigilia della gara, Gian Piero Gasperini parla così in conferenza stampa soffermandosi in particolar modo sull'attacco giallorosso.

Al fianco di Gasperini in conferenza stampa, e atteso protagonista in campo stasera, ecco invece Mile Svilar: "Nessuno mi deve dare la motivazione e gli stimoli per farlo perché sono ambizioso già di mio. Posso ancora migliorare su tutto, di partita in partita: è questo il bello del calcio. Se nello spogliatoio c'è voglia di rivalsa ed il desiderio di vincere questa Europa League? Certo, competiamo sempre per vincere, poi le notti europee danno emozioni speciali. Proveremo a passare questo turno e poi vedremo".

Per quanto riguarda la formazione, regolarmente in gruppo Hermoso. Gasperini deve fare i conti con la squalifica di Mancini, però ritrova Ndicka: la scelta per completare il reparto ricadrà con ogni probabilità su Celik e Ghilardi, mentre Rensch dovrebbe agire a destra. Davanti non si prescinde dall'inamovibile Malen.