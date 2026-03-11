Vicenza-Inter U23, la gara che vale una stagione. 'Menti' sold out per la possibile promozione

La promozione in Serie B non è poi così lontana, e potrebbe già arrivare nella serata di lunedì, quando il Vicenza, per altro tra le mura amiche del 'Romeo Menti', affronterà l'Inter U23 dell'ex Stefano Vecchi, che non è riuscito nell'impresa di riportare i biancorossi in Serie B; certo ci sarà da guardare anche al risultato dell'Union Brescia, che scenderà in campo venerdì, ma in caso di mancato successo della Leonessa, le possibilità di festa anticipata - sei turni - sarebbero davvero altissime.

E la città si sta preparando per la possibile festa, tanto che lo stadio risulta già 'tutto esaurito'. A renderlo noto, la stessa società veneta, con la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"La società L.R. Vicenza è lieta di informare che in occasione della partita L.R. Vicenza-Inter U23, incontro valevole per la trentaduesima giornata di Serie C Sky Wifi, tutti i settori dello Stadio Romeo Menti sono andati sold out".