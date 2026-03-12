Le parole di Italiano e Freuler e le ultime di formazione: il Bologna si prepara all'Euroderby

Il Bologna si prepara al derby italiano contro la Roma. La squadra di Vincenzo Italiano scenderà in campo al "Dall'Ara" contro i giallorossi di Gasperini in questo ottavo di finale di Europa League. Dalle indicazioni che arrivano dalla rifinitura sembrerebbero completamente a disposizione sia Torbjorn Heggem sia Juan Miranda.

E il tecnico Vincenzo Italiano ha così presentato la sfida in conferenza stampa: "Ci arriviamo dopo aver archiviato la sconfitta con il Verona. Affronteremo una Roma che dovremo approvare bene e speriamo di far emergere qualche loro difettuccio. Come ho detto speravo in un sorteggio diverso perché insieme potevamo fare un percorso che ci poteva far arrivare lontano, invece una delle due uscirà. In casa stiamo balbettando ma speriamo di riprenderci domani".

Insieme al tecnico c'era anche il centrocampista Remo Freuler: "Domani vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Vogliamo fare un percorso d'ora in poi dove vinceremo tutte le partite casalinghe. Da gennaio abbiamo fatto un periodo difficile tra infortuni e sfortune varie ed eravamo giù di morale dopo tante partite non vinte. Però dopo due anni possono capitare queste cose, l'importante è uscirne tutti insieme come abbiamo fatto da metà febbraio fino alla sconfitta con il Verona. Non siamo il Bayern Monaco che vince tutte le partite, questi alti e bassi possono capitare".

Per quanto riguarda la probabile formazione Dallinga potrebbe giocare dal primo minuto supportato da Orsolini e Rowe mentre in mezzo al campo ci potrebbero essere Ferguson, Freuler e Pobega. In difesa davanti a Skorupski spazio a Zortea, Viti, Lucumì e Joao Mario.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Rowe.