Tripletta Real di Valverde, il tecnico Arbeloa lo esalta: "È il Juanito del XXI secolo"

"Sono emozionato per i tifosi, per i giocatori e per come si sono divertiti. Il Real Madrid meritava una serata come questa, e 3-0 è un punteggio migliore di quanto chiunque di voi si aspettasse". Parole e musica di Alvaro Arbeloa, allenatore Real Madrid, dopo il netto successo sul Manchester City nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

"Siamo stati molto chiari su quanto bene gioca il City e su come Guardiola voglia che la sua squadra si muova. Quindi abbiamo cercato di chiudere le linee di passaggio per loro, di restringere gli spazi tra le nostre linee e tra i nostri giocatori orizzontalmente. Loro vogliono che tu ti spinga in pressing individuale in modo da avere spazio dietro di te, ma noi abbiamo resistito. Siamo stati pazienti e abbiamo cambiato idea, aspettando che ci pressassero e ci creassero spazio alle spalle. Sapevamo che, se ci fossimo riusciti, avremmo potuto colpirli".

Arbeloa ha infine parlato così di Federico Valverde, autore della clamorosa tripletta che ha deciso la gara: "È il Juanito del XXI secolo. Ovunque gli si chieda di giocare, è un calciatore di riferimento per questo club. Valverde possiede tutto ciò di cui chiunque ha bisogno per essere un grande giocatore del Real Madrid".