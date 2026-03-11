Palermo, Joronen e Pohjanpalo convocati dalla Finlandia per le amichevoli di FIFA Series

Tra gli elementi di spicco di questo Palermo che sta tentando l'assalto alla Serie A, ci sono sicuramente il portiere Jesse Joronen e l'attaccante Joel Pohjanpalo, non solo bomber dei rosanero ma anche attuale capocannoniere della Serie B, e per i due è arrivata anche la gratificazione... nazionale. I due calciatori, infatti, sono stati convocati dalla Finlandia per le due amichevoli che si giocheranno a fine marzo, quando anche la Serie B osserverà la sosta per gli impegni delle varie Nazionali.

La Finlandia non ha centrato la qualificazione al prossimo Mondiale, ma sarà comunque impegnata in due sfide amichevoli riguardanti la FIFA Series, che vedranno la compagine scandinava impegnata il 27 marzo contro la Nuova Zelanda e il 30 marzo contro Capo Verde.

Motivo più di orgoglio o di apprensione, per il Palermo, questo aspetto delle convocazioni per gare amichevoli nella competizione FIFA nata solo quattro anni fa? Difficile dirlo, il confine è piuttosto labile, ma di sicuro, la rientro, la formazione siciliana avrà estremo bisogno dei suoi due punti fermi per giocarsi il tutto per tutto nel rush finale della stagione: se non sarà promozione diretta, ci saranno ovviamente i playoff, ma a ora la matematica lascia tutto aperto.