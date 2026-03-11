Live TMW Roma, Svilar: "Vincere l'Europa League? Intanto proveremo a passare questo turno"

Alla vigilia della gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Uefa Europa League 2025-2026 tra Bologna e Roma - in programma domani alle ore 21 allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto Mile Svilar. Il portiere giallorosso ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

19.00 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 19.15

19.25 - Inizia la conferenza stampa di Mile Svilar.

Come vede la differenza di reti subite nell'ultimo periodo rispetto all'inizio della stagione?

"Penso sia un caso. Noi cerchiamo sempre di segnare di più e subire il meno possibile. Penso che da qui in avanti andrà meglio".

Ha avuto modo di sentire Kinský dopo gli errori di ieri sera in Atletico Madrid-Tottenham?

"Sì, gli ho scritto su Instagram. Deve andare avanti con forza. Qualche anno fa mi è successo lo stesso. È dura da dimenticare ma fa parte del calcio e con il duro lavoro si riesce".

Su cosa si sente di poter ancora miglroare?

"Nessuno mi deve dare la motivazione e gli stimoli per farlo perché sono ambizioso già di mio. Posso ancora migliorare su tutto, di partita in partita: è questo il bello del calcio".

Sente che nello spogliatoio c'è voglia di rivalsa ed il desiderio di vincere questa Europa League?

"Certo, competiamo sempre per vincere, poi le notti europee danno emozioni speciali. Proveremo a passare questo turno e poi vedremo".

19.42 - Termina la conferenza stampa di Mile Svilar.