Inter Women, c'è la Coppa Italia. Glionna: "Contro la Roma cercheremo maggior concretezza"

In attesa della ripresa del campionato dopo la sosta Nazionali, torna la Coppa Italia Femminile, giunta adesso alle semifinali di andata: l'Inter scenderà in campo domani pomeriggio alle 18:00 per affrontare la Roma nella gara che si giocherà nella capitale.

Queste, le parole della nerazzurra Benedetta Glionna quando la citata partita si fa sempre più vicina: "Questa settimana, dopo le Nazionali, ci siamo allenati al completo, e stiamo cercando di preparare il match nel miglior modo possibile. Siamo molto concentrate, abbiamo analizzato le gare già giocate contro la Roma, e cercheremo di fare meglio rispetto a quanto fatto contro le giallorosse, specie nell'ultima di campionato: cercheremo di essere più concrete: si può e si deve migliorare, lavoriamo ogni giorno per farlo".

Andando poi alla gara che potrebbe essere: "Qui ho trovato un'idea di gioco molto verticale, riusciamo a mettere in campo quello che prepariamo in settimana. Domani sarà una gara molto dura e combattuta, il 'Tre Fontane' è anche un campo particolare, ma faremo del nostro meglio per fare risultato".