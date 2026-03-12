Orsi: "Cagliari, la tranquilla salvezza auspicata a inizio stagione è quasi conseguita"

L'ex portiere Fernando Orsi ha parlato ai microfoni di TuttoCagliari.net della formazione rossoblù di Pisacane: "Io partirei col ricordare che la partita il Cagliari l’aveva pure pareggiata, grazie al gol di Esposito. Poi è arrivata la prodezza individuale di Da Cunha, che ha fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte dei lariani.

Credo che Pisacane abbia concepito una formazione molto abbottonata e conservativa perché gli mancava qualità a centrocampo. In particolare l’assenza di Gianluca Gaetano era davvero pesante e penalizzante. Per questo motivo il mister, anziché schierare due punte, ha preferito optare per un assetto tattico che non desse punti di riferimento fissi alla difesa del Como.

Si poteva fare di più? Forse sì, ma a bocce ferme si può dire qualsiasi cosa. Secondo me dal punto di vista strategico il tecnico napoletano l’aveva preparata anche bene. E poi diciamocelo francamente: cosa pretendiamo di più da questo Cagliari? La tranquilla salvezza auspicata a inizio stagione è quasi conseguita, lo staff tecnico ha valorizzato diversi giovani che erano semisconosciuti fino a qualche mese fa e in più questo organico, se potenziato con l’innesto di due o tre elementi di spessore, nel breve periodo può diventare veramente competitivo. E alzare il tiro dei propri obiettivi".