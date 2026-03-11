La favola del Bodo/Glimt non ha fine: 3-0 allo Sporting, assist Hauge. Quarti ipotecati

Il primo round degli ottavi di Champions League va al Bodo/Glimt, che non si ferma più e infligge un 3-0 roboante allo Sporting Lisbona. Borges e i suoi giocatori restano a bocca aperta, come tante altre big europee (Manchester City, Atletico Madrid ed Inter) battute dalla Cenerentola di questa competizione. Qualificazione ai quarti virtualmente ottenuta dai gialloneri norvegesi, in attesa del ritorno all'Alvalade, casa dei leoni.

Solo una squadra in campo

La favola del Bodo/Glimt prosegue appunto in Norvegia, con i gialloneri a mettere alle corde lo Sporting nel primo tempo a più riprese, sbloccando il match con un rigore dubbio. Una presunta spinta di Vagiannidis su Fet costato il calcio di rigore - su check del VAR - ai danni dei portoghesi: dal dischetto, lo stesso numero 19 a trasformare l'1-0 e dare il via alla festa dei padroni di casa. I lusitani, incapaci di reagire al gioco fluido dei padroni di casa, sono crollati all'Aspmyra Stadion un'altra volta al 45'+1, con un raffinato tiro a giro di Blomberg per il raddoppio.

Show del Bodo, Sporting nullo

Doccia ghiacciata per lo Sporting Lisbona, dopo dieci minuti iniziali di fiammate nella ripresa, perché lo spartito di gara non è cambiato e la banda di Knutsen ha addirittura calato il tris con Hogh. Grande merito il controllo vellutato e assist al bacio dell’ex Milan Hauge al 71', il compagno ha dovuto solo spingere in porta il definitivo 3-1. Come anticipato, il pass per i quarti è quasi già nelle mani del Bodo/Glimt, che dovrà solamente presentarsi a Lisbona nel match di ritorno tra una settimana per confermare quanto ottenuto questa sera.