Manchester City ko 3-0, Guardiola: "Il risultato parla chiaro, ma martedì ci proveremo"

Donnarumma: "Dovremo fare una gara completamente diversa, Pep allenatore speciale"

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Non avevo la sensazione che andasse male male la squadra, però il risultato è un 3-0 e parla chiaro, complimenti al Madrid e martedì ci proveremo. Bisogna generare un buon entusiasmo, con la nostra gente dalla nostra parte, e sperare. È un risultato duro ma nel calcio non si sa mai". Così Pep Guardiola, ai microfoni di Prime Video, dopo la sconfitta del suo Manchester City a Madrid.

Nel post partita ha parlato anche, a Sky Sport, Gianluigi Donnarumma: "Dovremo fare una gara completamente diversa al ritorno, ma speriamo di ribaltare questa situazione - ha detto il portiere azzurro, che ha parato un rigore a Vinicius -. Guardiola mi sta aiutando tanto in tutto, sia in campo che fuori, mi dà consigli in tutto, è un allenatore speciale perché riesce a trovare delle soluzioni inaspettate. In casa sarà diverso, i tifosi dovranno darci una carica mai vista, solo tutti insieme possiamo fare questa rimonta". (ANSA).