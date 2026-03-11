Coppa Italia Women, il risultato della semifinale di andata: la Juve batte la Fiorentina 2-0

Archiviata la sosta Nazionali, e in attesa della ripresa del campionato, è tornata in campo la Coppa Italia Women, che tra oggi e domani archivierà le semifinali di andata, in attesa poi che si giochi - alla prossima sosta - il ritorno. Come da regolamento, qualora emergesse risultato di parità dopo i due confronti, si giocheranno due tempi supplementari della durata di 15’ ciascuno, e, in caso di ulteriore parità, si procederà ai calci di rigore che determineranno la qualificazione.

Ad aprire le danze, questo pomeriggio presso il 'Viola Park', la sfida tra le padrone di casa della Fiorentina e la Juventus, detentrice del titolo: di fronte agli occhi del CT della Nazionale Femminile Andrea Soncin, è arrivato il successo bianconero, con la formazione di Canzi che si è imposta 0-2, anche se le viola, quasi allo scadere, si sono viste annullare la rete di Janogy per posizione irregolare. Domani pomeriggio, invece, sarà la volta di Roma-Inter, che si sono affrontate in campionato proprio nell'ultimo confronto prima della pausa.

Di seguito, il programma completo del turno:

SEMIFINALI COPPA ITALIA WOMEN

Gare di andata

Già giocata

Fiorentina-Juventus 0-2

9′ Beccari, 51′ Capeta

Giovedì 12 marzo

Ore 18:00 - Roma-Inter

Gare di ritorno

Sabato 28 marzo (orario da definire)

Inter-Roma

Juventus-Fiorentina