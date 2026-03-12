Guardiola a sorpresa: "Non credo sia stata una prestazione negativa. Mancano 90'"

Pep Guardiola ha parlato a Movistar+ dopo la sconfitta netta contro il Real Madrid nella sfida d'andata degli ottavi di Champions League: "Il risultato è netto, ma mancano ancora 90 minuti. Ho la sensazione che non sia stata una prestazione così brutta. Loro nel primo tempo hanno avuto tre occasioni e ci hanno fatto tre gol. La sensazione è che abbiano sempre il vantaggio nelle transizioni. Noi abbiamo però raggiunto molte volte la linea di fondo, anche nel secondo tempo. Abbiamo iniziato bene, ci è mancato l’ultimo passaggio; loro hanno difeso bene, molto solidi. Ora andiamo a cena, a riposarci, e poi ci riprenderemo".

Cosa è mancato?

"Quando arrivi in area con quattro o cinque persone, è spesso questione di buon passaggio. E le occasioni le abbiamo avute. Se avessimo segnato, ci saremmo caricati… Ci è mancato quel dettaglio finale. Magari fra poco rivedrò la partita e non mi piacerà, ma ho la sensazione che non sia stata una prestazione così negativa".

Almeno il Madrid non ha segnato il rigore…

"Con tre gol è difficile, immagina con quattro. Ma avremo il supporto della nostra gente, vedremo cosa possiamo fare per sorprenderli".

La prestazione di Valverde.

"È un giocatore fantastico. Svolge diversi ruoli e ha fatto dei gol molto belli".