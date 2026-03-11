Ufficiale La Pergolettese blinda Jaouhari: il centrocampista ha prolungato fino al 30 giugno 2028

Con una stagione ancora da concludere, e una salvezza matematica da centrare, la Pergolettese programma comunque il futuro, nel segno della fiducia: quest'oggi, la compagine lombarda ha fatto sapere di aver blindato il centrocampista Zaid Jaouhari, che ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028.

Di seguito, la nota della società gialloblù:

"Quest’oggi, presso la sede, ZAID JAOUHARI ha firmato il prolungamento del suo contratto che lo lega alla Pergolettese per altre due stagioni, fino al 30 giugno ’28.

Arrivato nell’estate del 2023, si è messo subito in evidenza mettendo in mostra le sue qualità di combattente.

64 le sue presenze in maglia gialloblù nelle due stagioni ‘23/’24 e ‘24/’25 con 5 reti realizzate. Fermato da un infortunio nell’aprile ’24, è rientrato in squadra dopo un lungo recupero a pieno titolo nel girone di ritorno, dopo qualche breve apparizione nell’andata, ritornando a essere una pedina importantissima nello scacchiere gialloblù.

16 le presenze in questo campionato con 3 reti al suo attivo. Ora il rinnovo del contratto per la grande soddisfazione di entrambe le parti".