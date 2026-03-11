Padova, Fusi chiama alla concentrazione: "Certo che torneremo a portare a casa dei punti"

"C’è stato un po’ di rammarico dopo la sconfitta contro l'Avellino, soprattutto per come abbiamo perso, ma stiamo già pensando alle prossime gare: sono partite difficili, ma questo gruppo nei momenti complicati tira fuori il meglio e una grande determinazione. Sono sicuro che porteremo a casa dei punti": così, come riportano i canali ufficiali del club, il centrocampista del Padova Pietro Fusi.

Che aggiunge poi: "Non vogliamo pensare troppo a questa sconfitta, del resto la classifica ci dice, con i 34 punti, che la strada è quella giusta, dobbiamo solo cercare di tornare al nostro livello. La Serie B insegna che si può vincere e perdere con tutti: noi dobbiamo pensare a fare il meglio possibile e conquistare più punti possibili, anche al di là della prestazione. Dobbiamo dare tutto, anche in virtù del rush finale di campionato, dove avremo dei potenziali scontri diretti. Ma se facciamo dei punti nelle gare delle prossime settimane potremmo arrivare in una situazione migliore alle ultime".

Il prossimo impegno, intanto, si chiama Catanzaro: "In questa prima parte di settimana abbiamo pensato di più a noi stessi. Sappiamo che loro vengono qui in un momento di grande forma, ma il mister saprà come metterci in campo per metterli il più possibile in difficoltà, ma per ora ci siamo concentrati più su noi stessi che sull’avversario".