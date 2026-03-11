TMW Radio Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"

Tra gli ospiti della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo Francesco Lamazza, che ha detto la sua - in generale, sul campionato di Serie C, concentrandosi anche sulla Cavese, club di cui è ex.

Queste, le sue parole sulla compagine blufoncè: "La tifoseria della Cavese è una delle più importanti del Sud, è davvero il dodicesimo uomo in campo. C’è grande maturità: hanno capito che la squadra è giovane, si sono stretti intorno al gruppo e lo hanno aiutato a ottenere questi risultati. L’unica cosa che mi lascia perplesso è che non venga ancora permesso a questi tifosi di andare in trasferta, mi sembra una questione che va oltre il calcio, una cosa assurda. Una passione del genere grida vendetta di fronte a certi divieti, che ormai riguardano anche trasferte fuori regione e non solo i derby. È triste da vedere. Al netto di ciò, comunque, va fatto un plauso a chi ha costruito la squadra, all’allenatore e alla società per aver mantenuto i nervi saldi nei momenti critici. La classifica in basso è molto corta, basta uno scivolone per rimettere tutto in discussione, quindi bisogna tenere la barra dritta fino alla fine. Lo vediamo anche con il Picerno: nonostante il grande lavoro, qualche passo falso può riportarti giù".

