Busio dopo il rinnovo: "Felice di poter continuare questo percorso con il Venezia"

Con una Serie A da conquistare, proseguono i rinnovi in casa Venezia. Questo pomeriggio - come si è appreso dalla nota ufficiale diffusa - è stata la volta del centrocampista Gianluca Busio, che con la società arancioneroverde ha prolungato sino al 30 giungo 2028.

Commentando poi ai canali ufficiali del club l'accordo trovato: "Sono davvero molto felice di aver rinnovato il mio contratto e di poter continuare questo percorso con il Venezia. Qui mi sono sentito accolto fin dal primo giorno e indossare questi colori è diventato qualcosa di davvero importante per me. Questo rinnovo significa tanto e ci tengo a ringraziare il Direttore Antonelli e tutta la società per la fiducia che continuano a dimostrarmi. Un ringraziamento speciale va anche ai nostri tifosi. Fin dal mio arrivo mi hanno sempre fatto sentire il loro sostegno e il loro affetto, e per noi giocatori questo fa davvero la differenza. Sono felice di poter continuare questo percorso insieme a loro e di vivere ancora tante emozioni con questi colori".

Ricordiamo che nelle scorse settimane, con i lagunari, ha prolungato anche capitan Michael Svoboda.