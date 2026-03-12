"Incubo". Tonfo Sporting a Bodo, in Portogallo è uno shock: "Ko più pesante della stagione"

Kjetil Knutsen e il suo Bodo/Glimt erano chiamati a scrivere un'altra pagina della storia del club. Alla prima apparizione di sempre in Champions League, dopo aver buttato fuori l'Inter finalista della scorsa edizione, i gialloneri hanno affrontato gli ottavi d'andata contro lo Sporting Lisbona con una naturalezza e una spensieratezza disarmante, oltre che con un espressione di gioco capace di sotterrare 3-0 i leoni all'Aspmyra.

Questo ha scatenato un vero terremoto mediatico in Portogallo. Già nel corso del match il portale del quotidiano Record titolava: "Il Bodo/Glimt ci spaventa", poi sul 2-0 firmato Fet e Blomberg allo scadere del primo tempo ha aggiunto "La squadra nordica è chiaramente superiore". Segnali di tensione confermati con una delusione totale e musi lunghi quando i 400 tifosi in trasferta a Bodo sono rimasti assiderati dal 3-0 firmato da Hogh per la sconfitta definitiva.

"Incubo", il primo titolo esposto dal quotidiano lusitano A Bola. "Lo Sporting è stato colpito da un iceberg", ha rincarato la dose lo stesso giornale, con un gioco di parole per il nome di Patrick Berg, capitano del Bodo/Glimt. "La sconfitta più pesante della stagione", il titolo scelto da O Jogo invece. Un verdetto brutale che costringe così lo Sporting Lisbona a rimboccarsi le maniche e sperare in una remuntada nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League ad Alvalade. Mentre la vincente sfiderà una tra Arsenal e Bayer Leverkusen.