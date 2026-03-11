Valverde si traveste da Mbappé, l’impossibile diventa ancora possibile: il Real travolge il City 3-0

Al Santiago Bernabéu succede ancora. Il Real Madrid domina il Manchester City e si prende l’andata degli ottavi di Champions League con un netto 3-0, frutto di un primo tempo irreale e di una prova di squadra feroce, trascinata da un protagonista assoluto: Federico Valverde.

Eppure l’inizio della gara racconta una storia diversa. Il City parte meglio, con più soluzioni offensive e l’idea chiara di arrivare in porta attraverso il possesso. La velocità sugli esterni di Jérémy Doku e Savinho mette in difficoltà la difesa madridista, mentre il Real fatica a trovare linee di passaggio pulite. Gli inglesi sembrano superiori nel palleggio e nella gestione dei ritmi, con Bernardo Silva vicino al vantaggio con una spettacolare conclusione al volo. Poi però il Bernabéu cambia la partita. Un lancio lungo di Thibaut Courtois sorprende la difesa altissima del City e Valverde firma l’1-0 con una giocata straordinaria, controllando in corsa e anticipando l’uscita di Gianluigi Donnarumma. È l’episodio che ribalta l’inerzia: il Real diventa improvvisamente letale, mentre il City paga la leggerezza difensiva.

Pochi minuti dopo arriva il raddoppio: assist di Vinícius Júnior, controllo perfetto di Valverde e sinistro preciso sul palo lungo. Gli inglesi restano storditi e il Real affonda ancora. Il capolavoro arriva prima dell’intervallo: scavetto geniale di Brahim Díaz e gesto tecnico straordinario di Valverde, che scavalca Marc Guéhi con un pallonetto e batte Donnarumma al volo. Tripletta in 45 minuti e Bernabéu in estasi.

Il secondo tempo non cambia il copione. Il Real continua a dominare emotivamente la gara e sfiora più volte il 4-0. La grande occasione arriva con un rigore conquistato da Vinicius dopo un contropiede fulmineo, ma Donnarumma si riscatta parzialmente parando il tiro del brasiliano e tenendo a galla il City. È l’unico vero segnale di vita degli inglesi, incapaci però di reagire davvero. Nemmeno Erling Haaland riesce a incidere: il centravanti norvegese è praticamente un fantasma ed esce nel finale senza lasciare tracce. Il Real invece gioca da squadra vera: aggressiva, compatta, pronta a sacrificarsi e a sfruttare ogni spazio. Anche quando il City prova a riaccendersi, Courtois risponde con interventi decisivi, mantenendo intatto il vantaggio.

Il risultato finale racconta molto e racconta soprattutto una notte europea tipicamente madridista. Dopo settimane difficili, il Real si riconcilia con il suo pubblico. E ancora una volta la Champions si conferma la casa naturale dei blancos. L’uomo della notte è Valverde, totale e ovunque in campo: mediano, trequartista, falso nove e finalizzatore. In assenza di Mbappé, è lui a prendersi il ruolo di protagonista e a firmare una prestazione da leggenda. Per il City di Pep Guardiola, invece, resta una serata da dimenticare: troppi errori, troppa fragilità difensiva e troppe libertà concesse contro una squadra che al Bernabéu sa trasformare l’impossibile in possibile.