Sampdoria, testa al Venezia con un occhio all'infermeria. Ma torna in gruppo Conti

Un momento sicuramente molto delicato per la Sampdoria, che dopo il cambio di allenatore si sta preparando alla sfida contro la capolista Venezia, che sabato arriverà al 'Ferraris' in occasione della sfida della 30ª giornata del campionato di Serie B. Nel quotidiano report offerto dalla compagine blucerchiata, non manca un report medico, che andiamo a vedere riportando la nota ufficiale del club:

"Doppia seduta a Bogliasco per la Sampdoria che ha ripreso la preparazione in vista della sfida con il Venezia, in programma sabato al “Ferraris” (ore 19.30). Divisi in due gruppi, i blucerchiati hanno svolto al mattino una seduta di forza in palestra e trasformazione sul campo principale del “Mugnaini” a base di attivazione atletica ed esercitazioni tattiche; riuniti in un unico gruppo nel pomeriggio sono stati poi sottoposti ad attivazione atletica e tecnica, esercitazione tattica dieci contro dieci e partitelle in spazi ridotti ad alta intensità. Con i compagni anche Francesco Conti, solo parzialmente nel pomeriggio Dennis Hadžikadunić e Nicholas Pierini. Scarico pomeridiano per Oliver Albidgaard. Percorsi di recupero per Massimo Coda e Lorenzo Malanca. Terapie per Liam Henderson".

Viene infine precisato che, dopo il doppio allenamento odierno, nella giornata di "domani, giovedì, è in agenda una seduta pomeridiana".