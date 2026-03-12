Momenti di tensione in PSG-Chelsea: Pedro Neto spintona un raccattapalle

Momenti di tensione al termine di PSG-Chelsea dove in un momento di frustrazione, l'attaccante dei londinesi Pedro Neto ha spinto un raccattapalle. Il fatto incriminato poco dopo il gol del 4-2 di Kvaratskhelia: mentre il Chelsea si era guadagnato una rimessa laterale, un raccattapalle si era mostrato lento nel restituire il pallone, scatenando la rabbia del portoghese che lo ha spintonato facendolo cadere a terra.

Una situazione che ha portato a scaldare gli animi, scatenando una rissa fra i giocatori in campo. Alla fine Neto si è scusato col ragazzo e il gioco è potuto riprendere. L'arbitro della partita, lo spagnolo Alejandro Hernandez, ha scelto di non ricorrere a sanzioni. Alla fine c'è stato ancora tempo per un gol, quello del 5-2 definitivo di Kvaratskhelia.