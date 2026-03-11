TMW Radio Bezzi: "Atalanta, uno scempio col Bayern. Scudetto, può vincerlo ancora Allegri"

Il giornalista Gianni Bezzi è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Champions League: chi ha fatto peggio tra le quattro italiane?

"Sicuramente ha avuto un buon cammino l'Atalanta, ma lo scempio di ieri sera...perché non posso pensare che l'atteggiamento di Palladino sia stato coraggio. Per come l'ha conclusa la Champions metto lei".

E il Napoli?

"Se ripensiamo a tutti i giocatori che si sono infortunati ok. Conte negli anni non ha dimostrato di essere forte in Europa, ma quest'anno le attenuanti ci sono".

Scudetto ancora aperto?

"Mi chiedo se il campionato sia deciso. Atalanta e Inter sono due squadre ferite, prevedo che possa vincere ancora il titolo l'allenatore più bravo di tutti, ossia Allegri".

Bologna-Roma, chi passa?

"La partita si deciderà a Roma".

Tudor a picco col Tottenham:

" Penso vada male di suo, al di là della scelta del portiere. Poi lui li vede in allenamento, magari la scelta è stata giusta e non era una sfida. Certo in poco tempo Tudor si è bruciato, le sue ultime tappe sono negative. Peccato, pensavo potesse fare di più ma non è così. Ieri ha sbagliato, ma il problema di Tudor è molto più ampio. Ha perso molti punti nella sua storia come mister".

Lazio, il pubblico rientra col Milan. Può essere un fattore importante?

"Sono un po' perplesso. Mi domando a che cosa serva scegliere una linea dura come quella di non andare allo stadio, neanche in una partita importante come quella di Coppa Italia contro l'Atalanta, e poi entrare col Milan. Non lo comprendo. Era meglio farlo contro l'Atalanta, che valeva molto di più. Non lo capisco. Rispetto il pensiero del popolo laziale, come lo chiama Sarri, ma forse era meglio fare diversamente".