Kinsky rompe il silenzio: "Dal sogno all'incubo fino a sognare di nuovo"

Gaetano Mocciaro
Oggi alle 21:34Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Antonin Kinsky ha rotto il silenzio, quasi 24 ore dopo la serata da incubo di Madrid. Il portiere ceco, 22 anni, attraverso una Instagram story ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono espressi per sostenerlo.

"Grazie per i messaggi. Dal sogno all'incubo fino a sognare ancora. Ci vediamo" è il commento di Kinsky, che ha postato l'immagine di una tv che lo mostra in ginocchio e affranto dopo aver causato il gol del 3-0 dell'Atlético Madrid.

22 anni, Kinsky era stato scelto da Tudor per difendere i pali del Tottenham nell'andata degli ottavi di finale di Champions al Metropolitano di Madrid. Una scelta dettata anche dalle recenti prestazioni di Guglielmo Vicario, quest'ultimo piuttosto contestato dai tifosi degli Spurs. Tuttavia è bastato un quarto d'ora di gara per far cambiare idea al tecnico croato, che sul 3-0 dopo un quarto d'ora e con due grossi errori del portiere ha optato per la sostituzione. Una scelta che ha fatto molto discutere.

Per Kinsky il futuro sembra lontano dal Tottenham. Acquistato nel gennaio 2025 per 16.5 milioni, ha raccolto con i londinesi 13 presenze. Il suo contratto scade il 30 giugno 2029.

