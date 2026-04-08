Niente milanesi per Svensson. Il Borussia Dortmund pronto a blindare il suo terzino
Inter e Milan dovranno con tutta probabilità depennare dalla lista dei possibili acquisti per l’estate il nome di Daniel Svensson, esterno mancino classe 2002 in forza al Borussia Dortmund.
Secondo quanto riferito dalla Bild infatti il club giallonero è pronto a prolungare ulteriormente il contratto dello svedese, che comunque scade nel 2029, con un corposo aumento d’ingaggio che lo blinderebbe a doppio filo al club della Ruhr. Come si legge sul portale del quotidiano tedesco l’ingaggio da tre milioni di euro attuale verrà adeguato al nuovo valore di mercato visto che il suo cartellino è balzato nell’ultimo anno e mezzo da 5,5 milioni ai 22 milioni di euro attuali. Oltre alle due formazioni italiane, Svensson piace anche in Premier League come Arsenal e Leeds United, ma anche loro difficilmente riusciranno a strappare il mancino al Borussia Dortmund.
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