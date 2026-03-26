TMW Sampdoria, si ferma Pafundi: infortunio in U20, domani il rientro a Genova. La situazione

Guai fisici per Simone Pafundi. L'attaccante della Sampdoria era stato convocato dal commissario tecnico dell'Under 20 Carmine Nunziata per prendere parte al match contro i pari età dell'Inghilterra in programma domani pomeriggio alle ore 15.30 al Riano Athletic Center. Nell'allenamento mattutino la punta arrivata l'estate scorsa in prestito dall'Udinese ha accusato un problema muscolare costringendolo ad interrompere in anticipo la seduta e a rientrare negli spogliatoi.

Domani sarà a Genova: le sue condizioni

Il ragazzo ha accusato un risentimento al flessore della coscia sinistra con i tempi di recupero che verranno valutati nei prossimi giorni. Domani Pafundi rientrerà a Genova a disposizione di mister Attilio Lombardo dove verrà visitato dallo staff medico della formazione di Attilio Lombardo e si saprà certamente di più circa il suo recupero per il rush finale di campionato in Serie B con la Sampdoria che insegue la salvezza.

I dati della stagione in corso

L'attaccante di Monfalcone è stato impiegato nel corso della stagione in 26 occasioni fra campionato e Coppa Italia andando a segno soltanto una volta nel successo casalingo per 4-1 contro il Pescara quando in panchina sedeva Massimo Donati. Tre sono gli assist in stagione mentre nell'ultimo match di campionato, 2-1 contro l'Avellino, è stato sostituto all'intervallo da Lombardo.