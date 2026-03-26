TMW Juventus, contatto con l'entourage di Ostigard: colloqui al J Hotel. Il punto

La Juventus è alle prese con il finale di stagione e la lotta alla qualificazione alla prossima Champions League, ma intanto il club bianconero inizia a muoversi anche sul mercato, con i primi contatti per quelli che potrebbero presto diventare obiettivi concreti in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nelle ultime ore l'agente di Leo Ostigard, Luca Ariatti, è infatti stato ospite al J Hotel e ha incontrato Marco Ottolini, direttore sportivo bianconero che ha già avuto a che fare con il difensore norvegese durante la sua esperienza al Genoa.

Contatti esplorativi: Spalletti lo apprezza.

Siamo soltanto alle prime fasi dell'ancora ipotetica trattativa, ma vista la buonissima stagione del centrale la Juventus ci sta pensando per arricchire la sua difesa con un giocatore che ha già dimostrato di poter giocare a ottimi livelli in Serie A. In tutto questo è giusto anche specificare che Luciano Spalletti, tecnico della Juve, ha sempre parlato bene del calciatore, che ha già allenato durante la sua avventura sulla panchina del Napoli.

Ariatti al J Hotel da due giorni.

Secondo quanto abbiamo raccolto l'agente di Ostigard si trova al J Hotel da due giorni e per forza di cose ha avuto più di un colloquio con Ottolini, per iniziare a capire come poter intavolare una trattativa che chiaramente vedrà coinvolto anche il Genoa. Il club ligure ha riscattato infatti il difensore lo scorso 31 gennaio dall'Hoffenheim, dopo che lo stesso Ostigard era tornato in Italia, in prestito ai rossoblù, la scorsa estate.