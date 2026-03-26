Prosegue la preparazione della Samp in vista dell'Empoli: Di Pardo ancora influenzato

Come fa sapere la Sampdoria attraverso una nota ufficiale, è proseguita "con una seduta mattutina la settimana della Sampdoria durante la sosta del campionato. Privo dei nazionali , Attilio Lombardo e staff hanno diretto una sessione sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco incentrata su attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tecniche, partitelle ad alta intensità su spazi ridotti e ripetute". Qualche buona notizia dall'infermeria: "con il gruppo anche Edoardo Soleri, solo parzialmente Oliver Abildgaard. Differenziato di gestione per Mattia Viti; percorso di recupero per Lorenzo Malanca e solo terapie per Dennis Hadzikadunic. Ancora a riposo l’influenzato Alessandro Di Pardo".

Viene poi ricordato che dopo pranzo la squadra si è recata in visita all’Istituto 'Gaslini' per la consueta visita di Pasqua, e che domani, venerdì 27 marzo, è in programma una doppia seduta.

Ricordiamo che alla ripresa del campionato, con la Serie B in campo nel giorno di Pasquetta - lunedì 6 aprile -, alle ore 17.15 arriverà al 'Ferraris' l'Empoli, in uno scontro diretto che potrà dire molto per la salvezza delle due compagini, che non stanno vivendo una stagione particolarmente sugli scudi. Vedremo anche se lo staff tecnico blucerchiato presenterà effettivamente nuovi volti, come abbiamo anticipato ieri.