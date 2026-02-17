TMW Il Galatasaray ospita la Juve nella sua High School: la curiosità del pranzo UEFA

La delegazione della Juventus, composta da Giorgio Chiellini, Damien Comolli, François Modesto e Marco Ottolini, ha raggiunto le strutture del Galatasaray High School per il consueto pranzo UEFA, appuntamento istituzionale che precede le grandi sfide europee. Ad accogliere i dirigenti bianconeri sono stati i tanti ragazzi presenti nell’istituto, che hanno manifestato entusiasmo e curiosità per la visita della società torinese.

Un momento cordiale e ricco di significato, che ha sottolineato ancora una volta il valore delle relazioni internazionali nel calcio. La scelta della location non è stata casuale: il Galatasaray ha voluto mostrare con orgoglio una delle proprie strutture simbolo, punto di riferimento culturale e sportivo in Turchia. Allo stesso tempo, la Juventus ha colto l’occasione per conoscere più da vicino la realtà del club turco, confermando l’interesse e il rispetto reciproco tra le due società in un contesto di grande prestigio europeo.