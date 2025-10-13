Ufficiale Niente ritorno alla Stella Rossa per Lazovic: l'ex Verona raggiunge Tadic all’Al Wahda

I tifosi della Stella Rossa avevano sognato il grande ritorno del loro ex capitano, ma il destino ha preso un’altra direzione. Darko Lazovic, esterno serbo, ha deciso di intraprendere una nuova avventura lontano da Belgrado, scegliendo la stessa strada di Dušan Tadić: entrambi vestiranno la maglia dell’Al Wahda, club degli Emirati Arabi Uniti.

Negli ultimi mesi si era parlato molto di un possibile ritorno di Lazović al Marakana. L’ex nazionale, cresciuto calcisticamente nella Stella Rossa, non avrebbe avuto nulla in contrario a rimettersi il diletto completo biancorosso. Tuttavia, le trattative non si sono mai concretizzate e l’occasione di una nuova esperienza all’estero ha avuto la meglio.

Il giocatore, nato a Čačak, ha già scelto il suo nuovo numero: indosserà la maglia numero 88, visto che la sua abituale numero 8 è già occupata dall’emiratino Abdelatit Al-Balushi. Con questo trasferimento, Lazović raggiunge un’altra leggenda del calcio serbo, Dušan Tadić, che da poco ha firmato con la stessa squadra.

Per i tifosi della Stella Rossa resta un pizzico di amarezza: speravano di rivedere in campo un simbolo del club, un calciatore che aveva lasciato un segno importante prima di spiccare il volo verso l’Italia e poi l’Europa. Ma il calcio, si sa, è fatto anche di scelte e di nuove sfide: e quella di Lazović ora si tinge dei colori dell’Al Wahda.