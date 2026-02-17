Serie A, i 5 migliori attaccanti dopo 25 giornate: avvicendamento interista al comando

L'Inter si prende il podio dei migliori attaccanti e cambia il leader: Francesco Pio Esposito segna contro la Juve e scavalca il suo capitano Lautaro Martinez. Hojlund e Berardi tengono alte le bandiere di Napoli e Sassuolo.

1. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.44 (17)

2. Lautaro Martínez (Inter) 6.42 (24)

3. Marcus Thuram (Inter) 6.34 (19)

4. Rasmus Hojlund (Napoli) 6.31 (21)

5. Domenico Berardi (Sassuolo) 6.27 (15)

SERIE A - 25ª GIORNATA

Pisa - Milan 1-2

39' Loftus-Cheek (M), 71' Loyola (P), 85' Modric (M)

Como - Fiorentina 1-2

26' Fagioli (F), 54' rig. Kean (F), 77' aut. Parisi (C)

Lazio - Atalanta 0-2

41' rig. Ederson, 60' Zalewski

Inter - Juventus 3-2

17' aut. Cambiaso (I), 26' Cambiaso (J), 76' Esposito (I), 83' Locatelli (J), 90' Zielinski (I)

Udinese - Sassuolo 1-2

10' Solet (U), 56' Lauriente (S), 58' Pinamonti (S)

Parma - Hellas Verona 2-1

4' Bernabe (P), 43' Harroui (V), 90' + 3 Pellegrino (P)

Cremonese - Genoa 0-0

Torino - Bologna 1-2

49' aut. Vlasic (B), 62' Vlasic (T), 70' Castro (B)

Napoli - Roma 2-2

7' e rig. 71' Malen (R), 40' Spinazzola (N), 82' Alisosn Santos (N)

Cagliari - Lecce 0-2

65' Gandelman, 76' Ramadani

CLASSIFICA

1. Inter 61

2. Milan 53

3. Napoli 50

4. Roma 47

5. Juventus 46

6. Atalanta 42

7. Como 41

8. Bologna 33

9. Lazio 33

10. Sassuolo 32

11. Udinese 32

12. Parma 29

13. Cagliari 28

14. Torino 27

15. Genoa 24

16. Cremonese 24

17. Lecce 24

18. Fiorentina 21

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan) e Hojlund (Napoli)

7 reti: Krstovic (Atalanta), Castro e Orsolini (Bologna), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Calhanoglu e Thuram (Inter), Leao (Milan), Pellegrino (Parma), Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 26ª GIORNATA

Sassuolo - Hellas Verona (20 febbraio, ore 20.45, DAZN)

Juventus - Como (21 febbraio, ore 21, DAZN)

Lecce - Inter (21 febbraio, ore 18, DAZN)

Cagliari - Lazio (21 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Genoa - Torino (22 febbraio, ore 12.30, DAZN)

Atalanta - Napoli (22 febbraio, ore 15, DAZN)

Milan - Parma (22 febbraio, ore 18, DAZN e Sky)

Roma - Cremonese (22 febbraio, ore 20.45, DAZN)

Fiorentina - Pisa (23 febbraio, ore 18.30, DAZN)

Bologna - Udinese (23 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)