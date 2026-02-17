Serie A, la Top 11 della 25ª giornata: Malen continua a dare spettacolo
La Top 11 della 25ª giornata di Serie A premia Donyell Malen, che si candida come miglior acquisto della sessione invernale di mercato. Voto 8 per l'olandese, già a 5 reti in altrettante partite. Eterno Luka Modric, decisivo a Pisa e sugli scudi anche Carnesecchi, Zielinski e Pinamonti. Atalanta, Lecce, Roma e Sassuolo sono le squadre più rappresentate con due giocatori a testa. Un giocatore per Fiorentina, Inter e Milan.
Marco Carnesecchi (Atalanta) 7.5
Danilo Veiga (Lecce) 7
Tiago Gabriel (Lecce) 7
Evan N'Dicka (Roma) 7
Ulises Garcia (Sassuolo) 7
Nicolò Fagioli (Fiorentina) 7
Piotr Zielinski (Inter) 7.5
Luka Modric (Milan) 7.5
Donyell Malen (Roma) 8
Andrea Pinamonti (Sassuolo) 7.5
Nicola Zalewski (Atalanta) 7
- - -
SERIE A - 25ª GIORNATA
Pisa - Milan 1-2
39' Loftus-Cheek (M), 71' Loyola (P), 85' Modric (M)
Como - Fiorentina 1-2
26' Fagioli (F), 54' rig. Kean (F), 77' aut. Parisi (C)
Lazio - Atalanta 0-2
41' rig. Ederson, 60' Zalewski
Inter - Juventus 3-2
17' aut. Cambiaso (I), 26' Cambiaso (J), 76' Esposito (I), 83' Locatelli (J), 90' Zielinski (I)
Udinese - Sassuolo 1-2
10' Solet (U), 56' Lauriente (S), 58' Pinamonti (S)
Parma - Hellas Verona 2-1
4' Bernabe (P), 43' Harroui (V), 90' + 3 Pellegrino (P)
Cremonese - Genoa 0-0
Torino - Bologna 1-2
49' aut. Vlasic (B), 62' Vlasic (T), 70' Castro (B)
Napoli - Roma 2-2
7' e rig. 71' Malen (R), 40' Spinazzola (N), 82' Alisosn Santos (N)
Cagliari - Lecce 0-2
65' Gandelman, 76' Ramadani
CLASSIFICA
1. Inter 61
2. Milan 53
3. Napoli 50
4. Roma 47
5. Juventus 46
6. Atalanta 42
7. Como 41
8. Bologna 33
9. Lazio 33
10. Sassuolo 32
11. Udinese 32
12. Parma 29
13. Cagliari 28
14. Torino 27
15. Genoa 24
16. Cremonese 24
17. Lecce 24
18. Fiorentina 21
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan) e Hojlund (Napoli)
7 reti: Krstovic (Atalanta), Castro e Orsolini (Bologna), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Calhanoglu e Thuram (Inter), Leao (Milan), Pellegrino (Parma), Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 26ª GIORNATA
Sassuolo - Hellas Verona (20 febbraio, ore 20.45, DAZN)
Juventus - Como (21 febbraio, ore 21, DAZN)
Lecce - Inter (21 febbraio, ore 18, DAZN)
Cagliari - Lazio (21 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Genoa - Torino (22 febbraio, ore 12.30, DAZN)
Atalanta - Napoli (22 febbraio, ore 15, DAZN)
Milan - Parma (22 febbraio, ore 18, DAZN e Sky)
Roma - Cremonese (22 febbraio, ore 20.45, DAZN)
Fiorentina - Pisa (23 febbraio, ore 18.30, DAZN)
Bologna - Udinese (23 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)
