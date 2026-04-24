Vlasic ha giurato amore al Torino, ora il rinnovo: presto un incontro tra le parti

Gianluca Petrachi, responsabile dell'area tecnica del Torino ha iniziato a muoversi nelle ultime settimane, a salvezza raggiunta, cominciando a valutare anche quello di Nikola Vlasic, che non troppo tempo fa aveva giurato ai tifosi granata di rimanere oltre giugno 2026. La scadenza del suo accordo è fissata nel 2027, con l'ingaggio che è di 2 milioni di euro netti più bonus.

Il Torino ha la chance di prolungare l'intesa fino al 2028, ma è inevitabile che, secondo quanto riportato da Tuttosport, ora le parti si vedranno per tentare di trovare un punto in comune per ripartire con un contratto più lungo. La stagione del croato è stata senza dubbio molto positiva con 8 gol e 5 assist tra Serie A e Coppa Italia e prestazioni che hanno trascinato i compagni. Adesso la società deve cercare di ripartire da lui per un futuro più roseo del presente.