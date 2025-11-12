TMW News Da Rivera a Malesani, tutti i prestigiosi interventi al Premio La Clessidra

Edizione speciale quella di oggi del TMW News interamente dedicata al premio La Clessidra (arrivato alla sedicesima edizione) che si è tenuto a Sansepolcro e Anghiari e che aveva come tema 'Il fattore umano. Lo sportivo nell'era dell'intelligenza artificiale'. Tanti personaggi prestigiosi sono intervenuti durante la serata condotta da Giulia Mizzoni e Massimo Boccucci.

I grandi ospiti

Sul palco tra i personaggi del calcio sono saliti tra gli altri Gianni Rivera, icona del nostro calcio, che si è soffermato in particolare su Leao, ma anche Alberto Malesani. L'ex tecnico di Fiorentina e Parma ha parlato del campionato e di qualche piacevole ricordo- Ascolteremo anche il parere di Sebino Nela, grande ex romanista, che dice la sua anche sui giallorossi ora in testa alla classifica. E poi il pensiero di Luigi Garlando, grande firma della Gazzetta dello sport, anche lui tra i premiati ieri sera alla Clessidra.

