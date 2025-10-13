Il Domani: "Lazio, indagine sul rapporto ultras-calciatori: anche Cataldi e Rovella dai pm"

È in corso un'indagine della distrettuale antimafia di Roma sui rapporti tra curva e calciatori. Secondo quanto riportato da Domani, sono stati ascoltati dai pm anche Nicolò Rovella e Danilo Cataldi, due centrocampisti della Lazio attuale, mentre si erano già presentati davanti ai militari e ai pubblici ministeri come persone informate sui fatti Ivan Provedel, Luca Pellegrini, Ciro Immobile, Adam Marusic e Alessio Romagnoli.

Uno degli episodi che racconta il ruolo dei tifosi è quello successo a Monza il 4 maggio 2024, quando la Lazio è stata raggiunta nel finale sul 2-2 dai brianzoli e successivamente Immobile, Luis Alberto, Guendouzi e Romagnoli si presentarono sotto al settore ospiti per un confronto sicuramente non amichevole con i presenti. Una squadra - si legge sul Domani - sotto esame e tenuta a rapporto per ordine dei capi della Curva Nord.

Di riconoscibile c'è Giovanni Valente, per tutti Giovannino, uno degli esponenti più importanti del tifo organizzato laziale, che divide curva, fede calcistica e politica con Francesco Cuomo, di mestiere tatuatore e candidato alle comunali di Roma con Fratelli d'Italia. Un'altra vicenda da menzionare è quella in seguito al 5-0 che il Bologna ha rifilato ai biancocelesti a marzo 2025: gli interrogatori ai giocatori sono durati anche oltre un'ora.