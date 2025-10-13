Sassuolo, Muric ha già convinto tutti: si punta al riscatto anticipato del cartellino

Sono bastate le prime sei giornate di campionato ad Arijanet Muric per convincere il Sassuolo delle sue qualità. Tanto che, scrive Tuttosport, la società neroverde avrebbe già deciso di riscattarlo dal prestito con diritto pattuito lo scorso agosto con l'Ipswich Town.

Ai rappresentanti del portiere, si legge sul quotidiano, i dirigenti emiliani avrebbero palesato questa intenzione, provando però a ottenere un piccolo sconto rispetto ai dieci milioni di euro pattuiti in estate.

LA CARRIERA - Muric (26) è cresciuto nel settore giovanile del Grasshoppers. Nell'estate 2016, poi, il passaggio al Manchester City, con il quale ha messo a referto 5 presenze. Salutati i Citizens il nazionale kosovaro ha iniziato a girare per l'Europa vestendo le maglie di Nottingham Forest, Girona, Adana Demirspor, Burnley e Ipswicht Town da dove il Sassuolo lo ha prelevato.