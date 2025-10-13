TMW Radio Garbo: "La miglior dote di Pio Esposito è quella morale. Ma lo lascino sbagliare"

Daniele Garbo è intervenuto a Maracanà, nel corso del pomeriggio di TMW Radio.

Con l'infortunio di Bremer al menisco Tudor potrebbe cambiare qualcosa a livello tattico?

"L'anno scorso abbiamo visto quanto abbia inciso l'assenza di Bremer, ma penso che tatticamente non cambierà nulla. La buona notizia è che il menisco non è un crociato e la garanzia di rientro è totale. Detto questo continuo a pensare che i problemi dei bianconeri siano di più a centrocampo; se non dovesse trovarsi quella stabilità sarebbe a rischio persino il quarto posto".

Anche la situazione di Kean, che rientra a Firenze, andrà monitorata in casa Fiorentina.

"Penso che recupererà con il Milan, perché già la sola presenza di Kean può infastidire la difesa del Milan. Mi aspetto che scenda in campo".

Pio Esposito sta venendo troppo esaltato o merita gli elogi che stanno arrivando?

"Pio Esposito ha delle qualità da grande giocatore, poi se diventerà un campione ce lo dirà il tempo. La dote migliore che ha è quella morale, che spesso fa più la differenza rispetto alle qualità calcistiche. Spero che lo lascino libero e che gli lascino anche il diritto di poter sbagliare".

Che piano attuerà la Roma per la sfida contro l'Inter?

"Sarà una partita da seguire perché si affrontano la miglior difesa contro il miglior attacco. Comunque penso che sarà un test importantissimo per capire le ambizioni e le capacità della Roma. Più che il risultato peserà la prestazione, perché l'Inter rimane comunque una delle compagini più forti del campionato".

Senza Thuram chi ti aspetti nell'attacco dell'Inter?

"Intano bisognerà vedere come tornerà Pio Esposito dalla Nazionale, perché se non dovesse incappare in nessun guaio Chivu potrebbe puntare su di lui. Di sicuro Lautaro scenderà in campo dal primo minuto, anche se per le trasferte argentine quel che pesa è sempre il jet lag, ancor più della stanchezza per le partite giocate".